Tıp öğrencisi Oğuzhan Uğur’un programında isyan etti: Umarım bütün doktorlar gider

Oğuzhan Uğur'un programına konuk olan bir tıp öğrencisi, doktorların maruz kaldığı şiddete "Umarım Türkiye'deki tüm doktorlar gider" diyerek isyan etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tıp öğrencisi Oğuzhan Uğur’un programında isyan etti: Umarım bütün doktorlar gider

Editör: Abdullah Keleş

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan bir öğrenci, Oğuzhan Uğur'un 'Mevzular: Açık Mikrofon' isimli programına konuk oldu. Programda söz alan öğrenci, Türkiye'de doktorların maruz kaldığı şiddete isyan etti.

4. sınıf öğrencisi olduğunu belirten genç, "Bir tıp öğrencisi olarak daha doktor olmadan hastaların şiddetine ve hakaretlerine maruz kalabiliyoruz ki bunun bir de doktor olduğumuz halini düşünün. Siz bana burada 20 bin dolar, 30 bin dolar, 50 bin dolar da verseniz ben burada kalmak istemem. Hak ettiğim değeri hiçbir şekilde görmüyorum çünkü, doktorların bir kısmı da böyle düşünüyor" dedi.

"UMARIM TÜM DOKTORLAR GİDER"

Her sene öldürülen doktorları duyarak eğitim aldığını söyleyen öğrenci, "Sesim titriyor çünkü biz her sene öldürülen doktorları duyuyoruz. Daha birkaç gün önce haberini aldık yoğun bakıma alınan bir doktor var. Zaten yurt dışına gitmeyi düşünüyordu, yaşanan olayla birlikte gitmeye kesin karar verdi. Umarım Türkiye'deki tüm doktorlar gider de, o zaman değerimiz belki biraz anlaşılabilir" diye devam etti.

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Tüm doktorların gitmesini kimsenin istemeyeceğini söyleyen öğrenci, "burada kaldıkça, çalıştıkça, o insanlar kendilerine bakacak birini buldukça gerçeği görmeyecekler. Onlara bir şekilde gerçeği göstermenin yolu olmalı. Ancak bu şekilde bir çözüm bulunabilir belki" ifadelerini kullandı.

"BİZİ BURADA YALNIZ BIRAKMANIZI İSTEMEM"

Tıp öğrencisine yanıt veren Oğuzhan Uğur, şunları söyledi:

Senin bu kararına karşı çıkacak değilim ya da sana büyük büyük konuşup, "Olur mu efendim? Memlekette kalıp, memleketin düzenini hep beraber sağlayacağız. Eğitim vereceğiz insanlara. Her alanda insanlar eğitim aldıktan sonra şiddet ortadan kalkacaktır" demek isterdim ama diyemem. Ancak bizi burada yalnız bırakmanızı da istemem. Gitmeyin efendim.

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"ŞİDDET ARTIK HER AN, HER YERDE"

Artık durum kontrolden çıkmış durumda, maalesef doktorlarımız için de, diğer bütün meslek grupları için de öyle. Şiddetin geldiği nokta artık yalnızca belirli bir başlık altında toplanamıyor da. Her an, her yerde, trafikte, bakkalda, bankamatik kuyruğunda bile insanlar birbirini doğrar hale geldiler. Ama bunun çözümü gitmek midir, bunun çözümü gözü, kulağı kapatmak mıdır? Onu bilemem. Size oturun da bu vatanın neferleri olun da diyemem. Ama birilerinin oturup bu vatanın neferleri olması gerekiyor.

Evet, Avrupa'da belki çok daha hak ettiğinizi göreceksiniz. Ama umudu orada aramayın isterim. Elbette değer görürsünüz yaptığınız işle ilgili, ama bence birilerinin de bu memlekete nefer olması gerekiyor ki yarın için, yarının doktorları için daha umutlu, daha güzel bir memleket bırakalım.

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