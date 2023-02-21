21 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Tipi 39 köyün ulaşımını kesti 

Kars’ta kar yağışı ve tipiden 39 köy yolu ulaşıma kapandı. Sarıkamış’ta ise vatandaşların kar mesaisi sürüyor. Vatandaşlar sabah erken saatlerde evlerinin ve iş yerlerinin önündeki karları temizledi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 10:27
Takip Et

Tipi 39 köyün ulaşımını kesti 

Tipi 39 köyün ulaşımını kesti 
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, kar yağışının etkili olduğu Kars’ta 39 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının açılması için Özel İdare karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. 

Kars’ta kar yağışı ve tipiden merkezde 2, Akyaka’da 2, Arpaçay’da 11, Digor’da 10, Sarıkamış’ta 6 ve Selim’de 8 köy olmak üzere toplam 39 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. 

Hava sıcaklığının gece eksi 10, gündüz eksi 5 olarak ölçüldüğü Kars’ta yüksek kesimlerde kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar da kar küreme çalışmalarına başladı. Sabah erken saatlerinde iş yerlerini açan vatandaşlar ellerine aldıkları küreklerle kar temizliği yaptı.

İşyerlerinin önünün karını temizlediğini ifade eden vatandaşlar, “Sabah kalktım her taraf kar, tipi olmuş, baya kapatmış her tarafı bende dükkanın önünü temizliyorum” dedi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
1
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
2
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
3
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
4
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
5
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
﻿Enkazdan çıkan vasiyet ağlattı
6
﻿Enkazdan çıkan vasiyet ağlattı
﻿Enkazdan çıkan vasiyet ağlattı
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
7
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
﻿Deprem sonrası enfeksiyonları nelerdir
﻿Deprem sonrası enfeksiyonları nelerdir
﻿Deprem sonrası enfeksiyonları nelerdir
﻿İzmit Körfezi'nin dip çamuru temizlenecek
﻿İzmit Körfezi'nin dip çamuru temizlenecek
﻿İzmit Körfezi'nin dip çamuru temizlenecek
﻿TFF Yusuf Demir için devreye girdi. Galatasaray'ı sevindiren gelişme
﻿TFF Yusuf Demir için devreye girdi. Galatasaray'ı sevindiren gelişme
﻿TFF Yusuf Demir için devreye girdi. Galatasaray'ı sevindiren gelişme
﻿AYM'den Semra Güzel kararı
﻿AYM'den Semra Güzel kararı
﻿AYM'den Semra Güzel kararı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.