Tipiden kaçan çobanlar mağaraya sığındı

Mersin'in Mut İlçesinde çobanlık yapan Halil İbrahim Yaprak ve oğlu Faruk Yaprak, Akçaalan mevkisinde dün hayvanlarıyla yayladan dönüş yolunda yoğun kar yağışına yakalandı. Yakınları baba ile oğulun evine gitmediklerini öğrendiklerinde korkuya kapıldılar ve durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdiler. İl Afet ve Acil Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve belediye ekiplerinin bölgede başlattığı çalışma sonucu Halil İbrahim Yaprak kısa sürede bulunarak kurtarıldı. Oğlu Faruk Yaprak'ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Yaprak'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

ÇOBANLAR MAĞARADA MAHSUR KALDI

Aynı gün, Hidayet Aydın, Faruk Akçelik, Altan Köse ve Mustafa Doğan da gece saatlerinde hayvanlarıyla dönüş yolundayken tipiye yakalandılar. Çobanlar çareyi mağaraya sığınmakta buldu ve durumu yakınlarına ilettiler.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve belediye ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle mağaraya ulaşamadı. Mağaradakilerle cep telefonuyla irtibat sağlayan ekipler, karla kaplı yolların açılması için iş makineleri ve paletli ambulansla çalışma başlattı.

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Öte yandan, Kavaközü mevkisinde kaybolan Recep Durmuş da AFAD ekipleri tarafından sağ bulundu. Durmuş'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.