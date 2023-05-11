TİP'ten yanıt geldi: Erkan Baş milletvekili adaylığından çekilecek mi?

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklaması, Erkan Baş'ın milletvekili adaylığından çekileceğine dair açıklamalarını akıllara getirmişti. Baş hakkındaki merak edilen soruya partisi TİP'ten açıklama geldi.

TİP'ten yanıt geldi: Erkan Baş milletvekili adaylığından çekilecek mi?

Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. İnce'nin açıklaması Türkiye İşçi Partisi (TİP) Lideri Erkan Baş’ın milletvekilliğinden çekileceğine dair açıklamalarını hatırlatmıştı.

"Erkan Baş, İstanbul milletvekilliği adaylığından çekilecek mi?" sorusuna yanıt TİP’ten yanıt geldi.

TİP'ten yapılan açıklamada ''Kamuoyuna Genel Başkanımızın “İnce çekilirse, ben de çekilirim” şeklinde bir beyanatta bulunduğuna ilişkin haberler servis edilmektedir. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır'' denilerek, istifa iddiaları yalanlandı.

TİP'ten yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

Genel Başkanımız Erkan Baş, Muharrem İnce’ye çekilme çağrısının ardından 5 Mayıs 2023 tarihinde katıldığı bir televizyon programında aşağıdaki cümleleri sarf etmiştir:

Biz milletvekilliğini bir görev, bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz. Kişisel bir dert değil ki bizim açımızdan milletvekilliği meselesi.
(Muharrem İnce’nin) Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi için koşulu Erkan Baş’ın milletvekili adayı olmaması ise buyursun hemen çekilsin. Yeter ki bu ülkeyi bir an önce o karanlık sürece son verecek bir yere taşıyalım.

Çok istiyorsa buyursun gelsinler kendisi çekiliyorsa ben de çekilirim bir problem yok bizim açımızdan. Ama bizim çekilmemiz onların bir şey kazanması anlamına gelmiyor. 3. bölgede biz komple seçimden çekilsek, hepimiz İnce’ye versek, hatta bütün partiler Memleket Partisi’ne oy verse hiçbir şey değişmeyecek.”

Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesini memnuniyetle karşılıyor, kendisine bu süreçte yapılan yakışıksız saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Genel Merkezimiz, yapıcı bir tavırla İnce’nin çekilmesi için yaptığımız katkı nedeniyle teşekkür eden yurttaşlarımız tarafından aranıyor.

Öte yandan, kamuoyuna Genel Başkanımızın “İnce çekilirse, ben de çekilirim” şeklinde bir beyanatta bulunduğuna ilişkin haberler servis edilmektedir. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

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