Tır dere yatağına düştü: 1 ölü

Gebze’de kontrolden çıkan tır dere yatağına yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü.

Tır dere yatağına düştü: 1 ölü

İHA’nın haberine göre, kaza sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Gemlik Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Gemlik serbest bölgesindeki bir fabrikadan yüklediği kumaşlarla İstanbul’a doğru yola çıkan Alişan Eryılmaz (59) idaresindeki 16 AIA 371 plakalı tır, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Gemlik Viyadüğü üzerindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

YAN YATIP SÜRÜKLENDİ

Yan yatan kumaş yüklü tır sürüklenerek bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan tır yaklaşık 60 metre yükseklikteki viyadükten dere yatağına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dere yatağında paramparça olan tırın sürücüsü Alişan Eryılmaz’ın hayatını kaybettiğini tespit eden ekipler Eryılmaz’ın cesedini araç içinden çıkardı.
Kumaşlar etrafa saçıldı.

Kaza nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda viyadük üzerine birçok kumaş rulosu savrulurken, hurdaya dönen tırdaki kumaşların büyük bir bölümü de dere yatağına döküldü. Savcı inceleme yaptı.

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