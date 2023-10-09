TIR dorsesinin yemek dolabına gizlenmiş 4 kaçak göçmen yakalandı

İpsala Sınır Kapısı’na Yunanistan’a çıkış yapmak için gelen bir TIR’ın dorsesindeki yemek dolabında saklanan 1’i kadın 4 kaçak göçmen, gümrük ekiplerince yakalandı.