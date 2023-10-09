TIR dorsesinin yemek dolabına gizlenmiş 4 kaçak göçmen yakalandı

İpsala Sınır Kapısı’na Yunanistan’a çıkış yapmak için gelen bir TIR’ın dorsesindeki yemek dolabında saklanan 1’i kadın 4 kaçak göçmen, gümrük ekiplerince yakalandı.

KAYNAK: DHA
TIR dorsesinin yemek dolabına gizlenmiş 4 kaçak göçmen yakalandı

Kaçak göçmenlerin Filistin ve Mısır uyruklu olduğu belirlendi. TIR sürücüsü gözaltına alındı.

TIR x-ray taramasından geçirildi

Olay, Edirne’nin İpsala ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Makedonya uyruklu D.P.'nin kullandığı GE 7001 AB plakalı TIR’ı sınır kapısında durdurdu. Risk kriterleri kapsamında TIR, x-ray taramasına sevk edildi.

Yemek dolabında 4 kaçak göçmen bulundu

Yoğunluk tespit edilen TIR’da ekiplerce arama yapıldı. Aramada yasa dışı yollarla Yunanistan’a çıkış yapmak için TIR’ın dorsesindeki yemek dolabına gizlenmiş Filistin ve Mısır uyruklu 1’i kadın 4 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

TIR sürücüsü gözaltına alındı

TIR sürücüsü D.P., gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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