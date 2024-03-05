TIR ile çarpışan motokurye yaşamını yitirdi

Olay 19.30 sıralarında Derince ilçesi Deniz Mahallesi Liman Işıklar mevkisinde gerçekleşti. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR ile Ahmet Arda'nın kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazaya şahit olanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde çarpışmanın etkisiyle TIR'ın altında kalan motosiklet sürücüsü Ahmet Arda'nın yaşamını kaybettiği belirlendi. Ekipler TIR sürücüsü gözaltına aldı. Motokurye Ahmet Arda'nın cenazesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.