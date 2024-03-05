TIR ile çarpışan motokurye yaşamını yitirdi

Kaynak: DHA
TIR ile çarpışan motokurye yaşamını yitirdi
Kocaeli'nin Derince ilçesinde TIR ile çarpışan 60 yaşındaki motokurye Ahmet Arda hayatını kaybetti.

Olay 19.30 sıralarında Derince ilçesi Deniz Mahallesi Liman Işıklar mevkisinde gerçekleşti. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR ile Ahmet Arda'nın kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazaya şahit olanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde çarpışmanın etkisiyle TIR'ın altında kalan motosiklet sürücüsü Ahmet Arda'nın yaşamını kaybettiği belirlendi. Ekipler TIR sürücüsü gözaltına aldı. Motokurye Ahmet Arda'nın cenazesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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