Tır kayganlaşan yolda devrildi: 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tır kayganlaşan yolda devrildi: 1 yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi.

Kaza, Buldan ilçesi Kadıköy Mahallesi Denizli-Manisa Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö. idaresindeki 10 ANK 431 plakalı tır seyir halindeyken yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Tırın devrilmesi sonucu yol bir süre trafiğe kapatıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu M.Ö. yaralı olarak ambulans ile Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Tır kayganlaşan yolda devrildi: 1 yaralı

Tır kayganlaşan yolda devrildi: 1 yaralı

Tır kayganlaşan yolda devrildi: 1 yaralı

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