Kaza, saat 08.00 sıralarında, Emirdağ-Bolvadin kara yolu Karacalar köyü kavşağında meydana geldi. Kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 06 ELV 152 plakalı öğrenci servisine, plakası henüz belirlenemeyen TIR, arkadan çarptı.

Öğrenci servisi yolda yaklaşık 10 metre sürüklenip, refüje çarptı. İçinde çevre köy ile beldelerden 20 öğrencinin bulunduğu minibüste, sürücü ile 19 öğrenci yaralandı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı yoldaki kaza sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere götürüldü.