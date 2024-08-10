Tır şoförünün yaptığı paylaşım güldürdü

Sena Özkan
Tır şoförünün yaptığı paylaşım güldürdü

Bir tır şoförü, önündeki küçük arabayı videoya alıp bir süre önce viral olan “Sen buralara nereden geldin, Yaradan’a kurban olayım” seslendirmesiyle paylaştı.

Sosyal medyada esprili videoların popülerliği hız kesmeden devam ediyor. Bu kez, bir tır şoförünün paylaştığı video izleyenleri gülümsetti. Şoför, yolculuğu sırasında önünde seyreden küçük bir arabayı videoya alarak, bir süre önce viral olan “Sen buralara nereden geldin, Yaradan’a kurban olayım” seslendirmesiyle komik bir paylaşım yaptı.

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Şoförün bu esprili yaklaşımı, sosyal medyada hızla yayıldı ve kullanıcılar arasında beğeni topladı. Videoyu izleyenler, hem şoförün yaratıcılığına hem de seslendirme ile küçük aracın sevimli görüntüsüne gülmeden edemedi. Kısa sürede viral olan video, sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

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