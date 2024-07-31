TIR ve otomobil yandı

İskenderun - Payas otoyolu mevkisinde 34 ED 6873 plakalı TIR'la Ayhan Y. idaresindeki 31 AHG 460 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. Kaza sonrası aniden yanmaya başlayan TIR ve otomobil alevlere teslim oldu.

Kazada TIR'ın şoförü ile otomobilin şoförü Ayhan Y. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı. 2 aracın yandığı anlar ise vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.