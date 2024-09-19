Tıra arkadan çarpan motosikletli genç can verdi

Kaynak: İHA
Tıra arkadan çarpan motosikletli genç can verdi

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda motosikletiyle tıra arkadan çarpan 18 yaşındaki genç sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, Sakarya-Bilecik D-650 kara yolu Mekece Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre Bilecik istikametinde ilerlemekte olan bir grup motosikletli gençten, 54 AFC 3638 plakalı motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü Ramazan Ali Nemli ,H.İ.O. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddeti ile ağır yaralanan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Nemli, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin sonrasında Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tüm çabalara rağmen Ramazan Ali Nemli hayatını kaybetti.

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