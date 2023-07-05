TIR'a ok gibi saplandı

Son sürat TIR'ın dorsesine ok gibi saplanan sürücü yanan otomobilden kurtarıldı ama yaşama tutunamadı

TIR'a ok gibi saplandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde tır ile çarpışan aracın sürücüsünün hayatını kaybettiği feci kaza, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
İHA'nın haberine göre, Delil Süer'in (26) kullandığı 34 RB 5017 plakalı otomobil, İzmir- Aydın kara yolu Pamukyazı mevkisinde dönmeye çalışan E.T. idaresindeki tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle Süer’in kullandığı otomobil alev alırken, araç içerisinde sıkışan genç sürüyü çevrede bulunan vatandaşlar kurtardı. İhbar üzerine bölgeye trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Süer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekibi, olay yerinden kaçan tır sürücüsü E.T'yi, kaza mahalline yakın bir yerde yakalayarak gözaltına aldı. Süer'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
KORKUNÇ KAZA KAMERADA
Öte yandan meydana gelen kaza çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, sağ şeritte bulunan tırın sola dönmek için manevra yaptığı ve sol şeritten Delil Süer'in kullandığı otomobilin hızla gelerek tıra çarptığı anlar yer aldı.

kaza-maza2222.jpg

delil-suer.jpg

Öne Çıkanlar
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Son Haberler
Reza Zarrab'ın eski sevgilisi Azerbaycanlı şarkıcı Günel 'den Ebru Gündeş'e olay suçlama Magazin
Reza Zarrab'ın eski sevgilisi Azerbaycanlı şarkıcı Günel 'den Ebru Gündeş'e olay suçlama
Kara Kuvvetlerine ilk 'Derman' teslim edildi Güncel
Kara Kuvvetlerine ilk 'Derman' teslim edildi
Burası Çeşme. Türk’ten çok Suriyeli var Güncel
Burası Çeşme. Türk’ten çok Suriyeli var
Edin Dzeko Samandıra'yı ayağa kaldırdı Spor
Edin Dzeko Samandıra'yı ayağa kaldırdı
Yola atlayan kadın trafiği birbirine kattı. Sürücüler zor anlar yaşadı Güncel
Yola atlayan kadın trafiği birbirine kattı. Sürücüler zor anlar yaşadı
Formula 1'de takım kavgası. Perez ile Verstappen arasında neler yaşandığı ortaya çıktı Spor
Formula 1'de takım kavgası. Perez ile Verstappen arasında neler yaşandığı ortaya çıktı
Çabuk yorulma hangi hastalığı getirir Sağlık
Çabuk yorulma hangi hastalığı getirir