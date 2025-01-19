Tıraş olmaya gittiği berberde silahlı saldırıya uğradı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Şanlıurfa’da bir kişi tıraş almak için berber dükkanında silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine giden polis şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisi silahlı saldırıyı yapan kişi veya kişileri aramaya başladı.

Olay, Haliliye ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tıraş olmak için kuaföre giden Abdulkadir Doğan (38), kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahsın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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