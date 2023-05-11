TIR'dan atlayan manda, vinçle yerine konuldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, büyükbaş hayvan taşıyan bir TIR'ın dorsesindeki bir manda, seyir halindeyken otoyola atlayarak kaçmaya çalıştı.

TIR'dan atlayan manda, vinçle yerine konuldu

Sürücü durumu fark ederek aracını durdurdu ve bir süre mandayı kovaladı.

Mandayı refüjlere sıkıştıran sürücü, vinç yardımıyla TIR'a geri yüklemek için çalışma başlattı.

Manda, diğer sürücülerin meraklı bakışları arasında vinçle dorseye konuldu.

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