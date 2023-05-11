TIR'dan atlayan manda, vinçle yerine konuldu

Sürücü durumu fark ederek aracını durdurdu ve bir süre mandayı kovaladı.

Mandayı refüjlere sıkıştıran sürücü, vinç yardımıyla TIR'a geri yüklemek için çalışma başlattı.

Manda, diğer sürücülerin meraklı bakışları arasında vinçle dorseye konuldu.