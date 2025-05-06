TIR’ın açılan dorsesi üst geçidi parçaladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
TIR’ın açılan dorsesi üst geçidi parçaladı

Adana'da seyir halindeki TIR'ın dorsesi, yaya üst geçidine çarptı. Parçalanan üst geçidin bir bölümünün TIR üzerine kaldığı kazada sürücü Hasan Meral, "Dorsenin damperi elektrikli olduğundan kendi kendine kalkmış" dedi.

Adana'da seyir halindeki TIR'ın dorsesi, yaya üst geçidine çarptı. Parçalanan üst geçidin bir bölümünün TIR üzerine kaldığı kazada sürücü Hasan Meral, "Dorsenin damperi elektrikli olduğundan kendi kendine kalkmış" dedi.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Hasan Meral (60) yönetimindeki 42 HM 551 plakalı TIR'ın dorsesi seyir halindeyken açılarak üst geçide çarptı. Parçalanan üst geçidin yarısı, TIR'da takılı kaldı. Kazayı fark eden sürücü, TIR'ı yol kenarındaki ara sokakta durdurdu.

Kazayı anlatan Meral, "Dorsenin damperi elektrikli olduğundan kendi kendine kalkmış. Araçta uyarı sistemi de çalışmadı. Üst geçide çarpınca dorsenin açıldığını fark ettim. Başkalarına zarar vermemek için ara sokağa park ettim" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TIR’ın açılan dorsesi üst geçidi parçaladı

TIR’ın açılan dorsesi üst geçidi parçaladı

TIR’ın açılan dorsesi üst geçidi parçaladı

TIR’ın açılan dorsesi üst geçidi parçaladı

TIR’ın açılan dorsesi üst geçidi parçaladı

TIR’ın açılan dorsesi üst geçidi parçaladı

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