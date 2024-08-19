TIR’ın çarptığı bisiklet sürücüsü emekli albay hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
TIR’ın çarptığı bisiklet sürücüsü emekli albay hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, TIR'ın çarptığı bisikletin sürücüsü emekli Albay Alpaslan Canbaz (56), yaşamını yitirdi.

Kaza, Keşan-Malkara kara yolu üzerindeki Danişment Mahallesi sapağında gerçekleşti. Keşan’dan Malkara yönüne seyir halinde olan 34 FMA 860 plakalı TIR, emekli Albay Alpaslan Canbaz’ın kullandığı bisiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Canbaz, olay yerine sevk edilen polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Canbaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi için hastane morguna konulurken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) Başkanı Hakan Eşme, yaptığı yazılı açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan albay rütbesiyle emekli olduktan sonra Keşan’a yerleşen ve doğa sporlarıyla ilgilenen Alpaslan Canbaz’ın ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Emeklilik sonrası yerleştiği Keşan'da birçok faaliyetimizde omuz omuza mücadele ettiğimiz sporsever, doğasever, çok yönlü faaliyetlerde bulunan güzel insan Alpaslan arkadaşımız anılarımızda sonsuza dek yaşayacak" dedi.

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