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Cameron, DiCaprio'yu Titanik'te oynamaya ikna etmek için neler yaptığını açıkladı

Şubat ayıyla birlikte ilk gösteriminin üzerinden 25 yıl geçecek olan Titanic filmi, yeniden gösterime girecek. Yönetmen James Cameron'dan filmin başrolü Leonardo DiCaprio hakkında çarpıcı bir itiraf geldi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 22:10
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Titanic'in yönetmeni DiCaprio'yu bakın nasıl ikna etmiş

Cameron, DiCaprio'yu Titanik'te oynamaya ikna etmek için neler yaptığını açıkladı
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James Cameron , Leonardo DiCaprio'nun Titanik'te başrol oynamasını sağlamak için dil dökmek zorunda kaldığını itiraf etti. 

68 yaşındaki yönetmen, başrollerde DiCaprio ve Kate Winslet'in yer aldığı gişe rekorları kıran 1997 yapımı filmin yönetmenliğini yaptı, ancak DiCaprio ve Kate Winslet'i filmde yer alması için ikna etmesi gerektiğini açıkladı.

DiCaprio'nun senaryoyu sıkıcı bulduğunu söyleyen Cameron ilginç bir itirafta bulundu.

"MEYDAN OKUMA OLDUĞUNA İKNA ETTİM"

James, People dergisine verdiği röportajda "Leonardo başrol oyuncusu olmak istemedi" şeklinde açıklamada bulundu.

Cameron  "Filmde yer almak için gerçekten dil dökmem gerekti. Bunu yapmak istemedi. Sıkıcı olduğunu düşündü. Rolü ancak onu bunun aslında farklı bir meydan okuma olduğuna ikna ettiğimde kabul etti.' dedi.

Titanic şimdiye kadar yapılmış en yüksek hasılat yapan filmlerden biri olmaya devam ediyor ve Cameron geçenlerde filmi iki ana ışığı olmadan 'hayal edemediğini' söyledi.

Avatar yönetmeni şunları söyledi: "Titanik'te Leonardo ve Kate'i seçmeyi düşünüyordum. Stüdyo Leo'yu istemedi. Onun için savaşmak zorundaydım. Kate ondan gerçekten hoşlanıyordu. Ve sonra Leonardo filmi yapmak istemediğine karar verdi. Bu yüzden onu ikna etmem gerekti.'

25. yılını kutlamak için 10 Şubat'ta yeniden vizyona girecek olan film için yeni bir afiş yayınlandı. 

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