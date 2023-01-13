Cameron, DiCaprio'yu Titanik'te oynamaya ikna etmek için neler yaptığını açıkladı

James Cameron , Leonardo DiCaprio'nun Titanik'te başrol oynamasını sağlamak için dil dökmek zorunda kaldığını itiraf etti.

68 yaşındaki yönetmen, başrollerde DiCaprio ve Kate Winslet'in yer aldığı gişe rekorları kıran 1997 yapımı filmin yönetmenliğini yaptı, ancak DiCaprio ve Kate Winslet'i filmde yer alması için ikna etmesi gerektiğini açıkladı.

DiCaprio'nun senaryoyu sıkıcı bulduğunu söyleyen Cameron ilginç bir itirafta bulundu.

"MEYDAN OKUMA OLDUĞUNA İKNA ETTİM"

James, People dergisine verdiği röportajda "Leonardo başrol oyuncusu olmak istemedi" şeklinde açıklamada bulundu.

Cameron "Filmde yer almak için gerçekten dil dökmem gerekti. Bunu yapmak istemedi. Sıkıcı olduğunu düşündü. Rolü ancak onu bunun aslında farklı bir meydan okuma olduğuna ikna ettiğimde kabul etti.' dedi.

Titanic şimdiye kadar yapılmış en yüksek hasılat yapan filmlerden biri olmaya devam ediyor ve Cameron geçenlerde filmi iki ana ışığı olmadan 'hayal edemediğini' söyledi.

Avatar yönetmeni şunları söyledi: "Titanik'te Leonardo ve Kate'i seçmeyi düşünüyordum. Stüdyo Leo'yu istemedi. Onun için savaşmak zorundaydım. Kate ondan gerçekten hoşlanıyordu. Ve sonra Leonardo filmi yapmak istemediğine karar verdi. Bu yüzden onu ikna etmem gerekti.'

25. yılını kutlamak için 10 Şubat'ta yeniden vizyona girecek olan film için yeni bir afiş yayınlandı.