Tlos Antik Kenti'ndeki çalışmalar devam ediyor

Muğla Seydikemer’deki Tlos Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına devam ediliyor.

Tlos Antik Kenti'ndeki çalışmalar devam ediyor

AA

Likya uygarlığının en eski yerleşim alanlarından olan Yaka Mahallesi'ndeki anti kenti ziyaret eden Muğla Valisi Orhan Tavlı, Tlos Antik Kenti Kazı Başkanı Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Korkut'tan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Korkut, bölgedeki çalışmalar sonucunca elde edilen bilimsel verilerin, sadece Likya bölgesine değil Anadolu'nun tarihine de ışık tuttuğunu anlattı.

thumbs-b-c-38e132424e71a53eb54a67b8dad1dc64.jpgSporun ve sanatın harmanlandığını Tlos'un, 14 bin yıllık yerleşim geçmişi olduğunu dile getiren Korkut, kazılarla elde edilen verilerin, bilimsel anlamının yanı sıra turizm açısından önemine işaret etti.

Akropoldeki kaya mezarları, meclis binası, stadyum alanında kazı çalışmalarının yürütüldüğünü anlatan Korkut, kentin doğu sınırını çizen antik tiyatronun sahne binasını sağlamlaştırdıklarını belirtti.

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Ziyarette Tavlı'ya, Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker ve Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli eşlik etti.

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