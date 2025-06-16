TMO, 10 bin ton kabuklu fındık için satış ihalesine çıkıyor

TMO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ihale Milli Müdafaa Caddesi üzerindeki TMO Genel Müdürlüğü binasında saat 10.30’da gerçekleştirilecek. Satış, kapalı zarfla teklif alma ve ardından pazarlık (açık artırma) usulüyle yapılacak.

İhale kapsamında satışa sunulacak kabuklu fındıkların, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre ilave nakliye ve manipülasyon dahil, KDV hariç 150 TL/Kg taban fiyatla ihale edileceği belirtildi.

İhaleye katılmak isteyenlerin, teklif zarflarını gerekli belgelerle birlikte 20 Haziran saat 10.30’a kadar TMO Genel Müdürlüğü Haberleşme Şube Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekiyor. Belirtilen saatten sonra yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceği belirtilirken, verilen teklifler, ihale tarihinden sonraki 5. iş gününün saat 18.00’ine kadar geçerli olacak.

İhaleye katılacak firmalardan, teklif ettikleri toplam bedelin en az yüzde 3’ü oranında geçici teminat talep edilecek. Teminatların süresi 20 Temmuz 2025’ten sonra geçerli olmak zorunda. Teminat, banka mektubu veya TMO veznesine nakit olarak yatırılabilecek.

TMO, ihaleyi kısmen ya da tamamen yapmama veya istediği firmayla yapma konusunda serbest olduğunu da duyurdu.

İhale şartnamesine ve detaylı bilgilere "www.tmo.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.