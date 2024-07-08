TMO ‘dan buğday ve arpa alımı

Kaynak: AA
TMO ‘dan buğday ve arpa alımı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 14 Mayıs'tan beri üreticilerden 2 milyon tonun üzerinde buğday ve arpa alındığını açıkladı.

Ofisin sosyal medya hesabından hububat alımlarına yönelik açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre, 14 Mayıs'ta başlanan "2024 Dönemi Hububat Alım Kampanyası" çerçevesinde, ülke genelindeki iş yerleri ve protokol imzalanan lisanslı depolar olmak üzere, 600'ün üzerindeki alım noktasında hububat alım faaliyetlerinin yoğun bir biçimde yürütüldüğü aktarıldı.

Bu çerçevede üreticilerden bugüne kadar 2 milyon tonun üzerinde buğday ve arpa alımı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

Açıklamada, depolama itibarıyla bütün tedbirlerin alındığını, ve hazırlıkların tamamlandığı belirtilmiş olup üreticilerin TMO'ya vermek istediği ÇKS'ye kayıtlı buğday ve arpanın tamamı satın alınacağını aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, ürün bedeli ödemeleri periyodik olarak üreticilerin hesaplarına aktarıldığını alım faaliyetlerinin sürdürülecek olup tüm imkanlarla üreticilerin yanında olmaya devam edileceği aktarıldı.

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