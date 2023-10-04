"TMO kime hizmet ediyor?"

Ali Yazan Ordu /YENİÇAĞ

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel TBMM'de konuştu.

Adıgüzel, TBMM'de yaptığı konuşmada Tarım Bakanına hitap ederek, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin suç işlediğini dile getirdi. Haftalar önce fındık üreticisinden alınan fındıkların fiyatının halen ödenmediğini dile getiren Adıgüzel, TMO kime hizmet etmektedir diye sordu.

Adıgüzel TBMM'de yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Tarım Bakanına sesleniyorum; Toprak Mahsulleri Ofisi açıkça suç işlemektedir. Haftalar öncesinden üreticiden aldığı fındığın ücretini halen ödememiştir. O gün 82 TL’den alınan fındık bugün 100 TL.

Ya fındığın ücretini ver, ya da milletin fındığını geri ver. Devlet tefecilik yapmaz. Bu Borçlar Kanunu’na da aykırı. Hal böyle iken TMO’nun bir de piyasa fiyatının altından piyasaya fındık sürdüğünü öğrendik. 20 TL, 30 TL aşağıdan. İtiraz edilirse kime ve kaça sattığını da söyleriz.

Bu şekilde fındık fiyatının düşmesine de sebep olmakta ve hem üreticiyi hem ülkemizi zarara sokmaktadır. TMO kime hizmet etmektedir? Sınırların dışında düşman aramaya gerek yok ki. Düşman bizzat içimizdedir.