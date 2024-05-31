TÖDEB Türkiye’yi fintek üssü yapacak

Merkez Bankası lisanslı olan bir birlik olan TÖDEB, 82 üye kuruluşuna sahip olup yaklaşık 50 milyon kullanıcıya hizmet ediyor.

TÖDEB’in, sanal ve fiziki pos hizmeti olan ön ödemeli kartları gibi bir çok alternatifi bulunuyor.

Nitelikli insan kaynağı eksikliğinin önemli sorun olduğu belirten Bigetekin, Merkez Bankası’ndan izin alarak bir eğitim programı kurarak 2 bine yakın öğrenci yetiştirdiklerini söyledi. Bu kapsamda sertifika programı düzenleyerek bu sene ilk mezunlarını verdiklerini ilk etapta 100 öğrenci kabul ettiklerini söyledi.

TÜRKİYE’DE FİNTEK NEREYE GİDİYOR?

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin “Sektörün bilinirliğini artırarak bunu dünyaya duyurmak. Geçen sene haziranda Amatrerdam’da 8 üyeli beraber beraber gidip Ticaret Bakanlığı teşviki ile katildik. Bakanlıklarda destek alarak faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Masak BDDK gibi ekonomiyi düzenleyen be yöneten kurumlarla çalışarak çalışmalarımızı surdurduk. Gelecek dönemde Almanya'da da bir etkinliğe katılmayı hedefliyoruz. Çok kısa zamanda bir takım iş birlikleri yatırımlar yapmayı hedefliyoruz. Agora Fintek fuari biz kendimiz gerçekleştirdik hem yerel hem uluslararası faaliyet gösteren katılımcıları davet ettik. Iyzico, AHLPAY, AKöde papara gibi bir çok ürünümüz var. Bu alanda da çalışmalarımız sürüyor. Yakın dönemde çalışmalarımızı daha artırarak yürüyeceğiz.“ değerlendirmesinde bulundu.



Sektörün gelişmesini sağlamak maksadıyla eğitim, tanıtım ve araştırma faaliyetlerinde olan TÖDEB, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinde bulunarak, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarını dünya fintek ekosisteminde üst sıralara getirmeyi amaçlıyor.

TÖDEB’DEN BİR İLK: FİNTEK ÇIRAĞI PROGRAMI

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin TÖDEB, fintek sektörüne eğitimli çalışan sağlamak amacıyla çeşitli eğitim programları düzenlediğini bunlar arasında "TÖDEB Fintek Çırağı" programı gibi genç yeteneklere yönelik eğitim ve staj imkanları sunan projeler bulunduğunu söyledi.

Bilgetekin, TÖDEB Akademi çerçevesinde üyelerine dair sürekli eğitimler ve sertifika programları ile sektördeki bilgi ve beceri seviyesini yükseltmeyi hedeflediğini belirtti.

“TÜRKİYE’NİN FİNTEK GÜCÜNÜ DÜNYA İLE PAYLAŞACAĞIZ”

Bilgetekin Money 20/20 Amsterdam, sektördeki yeniliklerin ve trendlerin takip edilmesi, potansiyel iş birliklerinin kurulması açısından kritik bir platform olduğunu söyledi.

Bilgetekin, Türkiye’nin fintek gücünü dünya ile paylaşmak ve uluslararası yatırımcıları çekmeyi hedeflediklerini söyleyerek, TÖDEB olarak Money 20/20 Europe Fuarı'ndan sektörün global trendlerini takip etmeyi, uluslararası iş birlikleri kurmayı ve Türkiye’ye yabancı yatırım çekmeyi amaçladıklarını belirtti.

Ayrıca Bigetekin, fuarda yapılan görüşmeler ve anlaşmalar ile Türkiye’nin fintek sektörüne katkı sağlamayı, aynı zamanda ekonomik büyümeye destek olacaklarını ifade etti.

FUARLAR İLE SÖZ SAHİBİ OLACAK

Money 20/20 Europe gibi uluslararası fuarlara katılımlarını sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Ufuk Bilgetekin yerel ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmek için çeşitli konferanslar, çalıştaylar ve seminerler düzenleyeceklerini ve bu etkinliklerin, sektörün bilgi birikimini artıracak, yenilikçi çözümler geliştirilmesini sağlayacağını aynı zamanda Türkiye’nin fintek sektöründeki yerini sağlamlaştıracağını ifade ederek, Amsterdam’dan sonra 10-11 Eylül tarihlerinde Seamless Europe için Almanya’nın Münih kentinde olacaklarını söyledi.

BAKANLIKLARIN DESTEĞİ SEKTÖRE IŞIK TUTUYOR

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin “Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve Merkez Bankası, fintek sektörünün gelişimine büyük destek verdiğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın finansal teknolojiler üssü olma vizyonun, sektöre yol gösterdiğini belirtti. Ticaret Bakanlığı’nın, uluslararası iş birlikleri ve teşviklerle sektörü desteklediğini anımsatan Bilgetekin, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin, stratejik yönlendirmeler yaparak sektörün önünü açtığını söyledi.

Ayrıca Bigetekin, Merkez Bankası ise düzenleyici rolüyle sektörün güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesini sağladığını TÖDEB olarak ödeme ve elektronik para sektöründe mesleki standartları belirleyip, düzenleyici çerçevenin şekil almasında rol alarak finansal istikrara katkı sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Sektördeki yenilikçi çözümler ve teknoloji yatırımları sayesinde, finansal hizmetlerin daha geniş kitlelere ulaştığını söyleyen Bigetekin, bu vesilesiyle ekonomik faaliyetlerin hız kazandığını sözlerine ekledi.