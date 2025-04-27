TOFAŞ evinde Mersin Spor'u farklı yendi

Düzenleme: Kaynak: AA
TOFAŞ evinde Mersin Spor'u farklı yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında TOFAŞ, Mersin Spor'u 87-65 mağlup etti

TOFAŞ, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Mersin Spor'u 87-65 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

TOFAŞ 87 MERSİNSPOR 65

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Musa Kazım Çetin

TOFAŞ: Trifunovic 19, Yiğitcan Saybir 18, Perez 14, Obrien 11, Pasecniks 8, Bankson 17, Ömer Cengiz, Berk Demir, Gauzin

Mersin Spor: Cruz 11, Cobbs 8, Olaseni 8, Emre Tanışan, Pineiro 7, Manek 13, Efianayi 8, Canberk Kuş 7, Magnay 3, Kartal Özmızrak, Tevfik Akdamar

1. Periyot: 28-9

Devre: 44-30

3. Periyot: 63-44

5 faulle çıkan: 27.49 Obrien (TOFAŞ)

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