TOFAŞ evinde Mersin Spor'u farklı yendi

TOFAŞ, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Mersin Spor'u 87-65 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
TOFAŞ 87 MERSİNSPOR 65
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Musa Kazım Çetin
TOFAŞ: Trifunovic 19, Yiğitcan Saybir 18, Perez 14, Obrien 11, Pasecniks 8, Bankson 17, Ömer Cengiz, Berk Demir, Gauzin
Mersin Spor: Cruz 11, Cobbs 8, Olaseni 8, Emre Tanışan, Pineiro 7, Manek 13, Efianayi 8, Canberk Kuş 7, Magnay 3, Kartal Özmızrak, Tevfik Akdamar
1. Periyot: 28-9
Devre: 44-30
3. Periyot: 63-44
5 faulle çıkan: 27.49 Obrien (TOFAŞ)