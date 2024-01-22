Tofaş'ın tekeri çıktı. Şoför aldırış etmeden kolu camda ilerledi

Azerbaycan’da kaydedilen görüntülerde, Tofaş markalı bir araç kullanan sürücü, aracın tekerleğinin yerinden çıkıp yola doğru uzamasını umursamadan yoluna devam etti. Çevrede bulunan sürücüler, korna çalarak araç sürücüsünü uyarmaya çalışsa da sürücünün kolunu pencereden dışarı çıkararak yoluna hızla devam etmesi dikkatleri çekti.

Bir sürücünün telefon kamerasıyla çektiği görüntüler, "Tofaş'ın gerçek sahibi, teker de çıksa o kol dışarıda" notuyla sosyal medyada paylaşıldı. Söz konusu görüntüler, izleyenleri hayrete düşürdü.