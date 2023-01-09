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Dünyada bir ilk. TOGG dijital varlık cüzdanını tanıttı

Yerli ve milli otomobil TOGG dünyada bir ilk olan dijital varlık cüzdanını tanıttı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 14:29
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TOGG dünyada bir ilk olan dijital varlık cüzdanını tanıttı

Dünyada bir ilk. TOGG dijital varlık cüzdanını tanıttı
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AA’da yer alan bilgilere göre, TOGG, dünyada türünün ilk örneği olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanını, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023’te duyurdu.

TOGG açıklamasına göre, teknolojideki en son yeniliklerin ve ilklerin buluşma noktası olan CES’te yarından sonrasının mobilitesine ilişkin vizyonunu sergileyen Togg, kullanıcıların mobilite deneyimini üst seviyeye taşıyacak teknoloji ürünlerinin duyurusunu da yaptı.

TOGG, dünyada türünün ilk örneği olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanını, Avalanche üzerine geliştirdi. Bu cüzdan ile kullanıcılar hareket halindeyken dijital varlıklarına erişme, bunları güvenli bir şekilde saklama ve aktarma dahil sınırsız sayıda kullanım senaryosuna sahip olacak.

Öte yandan TOGG, kullanıcıların benzersiz dijital varlıklara erişebilecekleri bir NFT pazaryeri oluşturduğunu açıkladı. Kullanıcılar, Togg NFT pazaryeri aracılığıyla akıllı cihazlarının ekranlarından NFT’leri görüntüleyebilecek ve kullanabilecek.

Bu NFT’ler özel bir "Sanat Modu" ile kullanıcının ekranında yer alabilecek. Bu özelliklere ek olarak, Togg'un blok zinciri üzerindeki tedarik zinciri projesi de kullanıcıların cihazların servis geçmişine, değişen parçalarına ve ulaşım geçmişine kolaylıkla erişmelerini sağlayacak. Bu sayede de kullanıcılar cihazlarının bakım ve onarımı konusunda daha fazla şeffaflık ve kontrol sağlayacak.

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