Togg sahiplerini sevindirecek haber! Ücretsiz oldu

Togg T10X araç sahipleri bayram süresince Trugo'dan yapacakları şarj işlemleri için ücret ödemeyecek. Togg T10X araç sahipleri 29 Mart 2025 saat 00.00'dan 1 Nisan 2025 saat 23.59'a kadar araçlarını ücretsiz olarak şarj edebilecek.

Trumore Akıllı Cihazım adımdan Trugo şarj işlemlerinin başlatılmasıyla bedava şarj işlemi gerçekleşiyor.

Togg'dan yapılan açıklama şöyle:

Togg T10X kullanıcılarına özel bayram müjdesi.

Trumore Akıllı Cihazım adımından başlatacağınız Trugo şarj işlemleri 29 Mart 00.00'dan 1 Nisan 23.59'a kadar ücretsiz.