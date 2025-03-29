Togg sahiplerini sevindirecek haber! Ücretsiz oldu

Togg T10X araç sahipleri bayram süresince Trugo'dan yapacakları şarj işlemleri için ücret ödemeyecek. Togg T10X araç sahipleri 29 Mart 2025 saat 00.00'dan 1 Nisan 2025 saat 23.59'a kadar araçlarını ücretsiz olarak şarj edebilecek.
Trumore Akıllı Cihazım adımdan Trugo şarj işlemlerinin başlatılmasıyla bedava şarj işlemi gerçekleşiyor.
Togg'dan yapılan açıklama şöyle:
Togg T10X kullanıcılarına özel bayram müjdesi.
Trumore Akıllı Cihazım adımından başlatacağınız Trugo şarj işlemleri 29 Mart 00.00'dan 1 Nisan 23.59'a kadar ücretsiz.
Togg T10X kullanıcılarına özel bayram müjdesi ????— Trumore (@ToggTrumore) March 28, 2025
Trumore Akıllı Cihazım adımından başlatacağınız Trugo şarj işlemleri 29 Mart 00.00'dan 1 Nisan 23.59'a kadar ücretsiz ????
< İyi bayramlar >#Trumore#Togg pic.twitter.com/Szjms3AbkL