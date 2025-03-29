Togg sahiplerini sevindirecek haber! Ücretsiz oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Togg sahiplerini sevindirecek haber! Ücretsiz oldu

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte Togg müşterilerine avantaj sağladı. Togg T10X araç sahipleri bayram süresince Trugo'dan yapacakları şarj işlemleri için ödeme yapmayacak.

Togg T10X araç sahipleri bayram süresince Trugo'dan yapacakları şarj işlemleri için ücret ödemeyecek. Togg T10X araç sahipleri 29 Mart 2025 saat 00.00'dan 1 Nisan 2025 saat 23.59'a kadar araçlarını ücretsiz olarak şarj edebilecek.

s.jpgTrumore Akıllı Cihazım adımdan Trugo şarj işlemlerinin başlatılmasıyla bedava şarj işlemi gerçekleşiyor.

Togg'dan yapılan açıklama şöyle:

Togg T10X kullanıcılarına özel bayram müjdesi.

Trumore Akıllı Cihazım adımından başlatacağınız Trugo şarj işlemleri 29 Mart 00.00'dan 1 Nisan 23.59'a kadar ücretsiz.

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