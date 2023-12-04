TOGG Tesla'yı geçti

Elektrikli araçların otomobil pazarından aldığı pay yüzde 6,5'e arttı.

Ocak ve Kasım ayında ise yaklaşık 54 bin adet elektrikli araç satılırken bir yıl önce elektrikli araçların otomobil pazarından aldığı pay yüzde 1,2 düzeyindeydi.

TOGG TESLAYI GEÇTİ

Pazarın sadece elektrikli araç satan iki büyük oyuncusundan Tesla'nın satışları ocak-kasımda 10 bin 600 adet olurken, TOGG'un satışları bu ay satılan 4 bin 401 araç sayesinde 13 bin 70 adete yükselerek Tesla'yı geçti. TOGG ve Tesla elektrikli araç satışlarının yaklaşık yüzde 44'ünü gerçekleştirdi.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI NEDEN ARTTI

Sadece elektrikli araçlar her ne kadar yüzde 10 ile yüzde 60 arasında değişen oranlarda özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi olsalar da benzeri donanımdaki akaryakıt motorlu araçlardan yüzde 70 ila yüzde 220

ÖTV alındığı için elektrikli olanlar görece vergi avantajı taşıyorlar. Fark özellikle orta ve lüks sınıflardaki araçlarda kendisini gösteriyor.