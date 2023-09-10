TOGG'da eylül ayı fiyatı belli oldu. Artık bu fiyata satılacak

Seçimlere kısa bir zaman kala piyasaya sürülmüş olan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un TX10 modeli için Eylül ayı fiyatları açıklandı.

TOGG'un T10X modeli, üç farklı versiyona sahip ve en uygun seçenek olan V1, Ağustos ayındaki fiyat politikasını sürdürerek Eylül ayında da 1 milyon 227 bin 500 TL'den satışa sunuldu. Bu fiyatların kampanyalar veya opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebildiğinin de altı çizildi.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ AÇIKLANDI

T10X, kullanıcılarına çift ve tek motorlu olmak üzere iki farklı versiyon seçeneği sunuyor.

Araç, enerji ihtiyaçlarını karşılamak için 52,4 kWh ve 88,5 kWh olmak üzere iki ayrı batarya paketi ile donatılmış durumda. T10X'in tam dolu bir batarya ile kat edebileceği mesafe 523 kilometre. Ayrıca otomobil, %20'den %80'e batarya seviyesini yalnızca 28 dakikada şarj edebilme yeteneği ile de dikkat çekiyor.

T10X modeline ait üç versiyon bulunuyor. Markanın en uygun opsiyonu olan V1, ağustos ayında olduğu gibi eylül ayında da 1 milyon 227 bin 500 TL'den satışa sunuldu. Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

TOGG fiyat listesi Eylül 2023

V1 RWD Standart Menzil 1.227.500 TL

V2 RWD Standart Menzil 1.329.500 TL

V2 RWD Uzun Menzil 1.563.500 TL