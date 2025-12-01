Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, aralık ayında da kullanıcıları güçlü finansman avantajlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Togg, stoklarla sınırlı kampanya kapsamında hem bireysel hem kurumsal kullanıcılara T10F’in V1 ve V2 versiyonları için 1 milyon TL krediye %0 faizli 12 ay vadeli 83 bin 334 TL geri ödemeli fırsat sunuyor. Bu fırsatın yanı sıra bireysel kullanıcılar 1 milyon 700 bin TL krediye %2,39 faizli 48 ay vadeli 68 bin 617 TL geri ödemeli; kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 900 bin TL krediye %2,63 faizli 48 ay vadeli 71 bin 923 TL geri ödemeli seçenekle T10F sahibi olabiliyor.

ÇİFT MOTORLU T10X VE T10F 4MORE’DA DA FIRSATLAR VAR

Togg’un daha fazla performans sunan çift motorlu dört tekerlekten çekişli 4More serisi de kampanyaya dahil edildi. Bu kapsamda bireysel ve kurumsal kullanıcılar T10X ve T10F 4More için 1 milyon TL krediye %0 faizli 12 ay vadeli 83 bin 334 TL geri ödemeli alternatiften yararlanabiliyor. Ayrıca bireysel kullanıcılar 1 milyon 500 bin TL krediye %2,30 faizli 36 ay vadeli 68 bin 604 TL geri ödemeli; kurumsal kullanıcılar da 1 milyon 900 bin TL krediye 2,63 faizli 48 ay vadeli 71 bin 923 TL geri ödemeli seçeneği tercih edebiliyor.