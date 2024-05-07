Togo'da cumhurbaşkanlığı seçimleri kaldırıldı

Togolu muhalifler bu adımı, Cumhurbaşkanı'nın ailesinin altmış yıllık yönetimini uzatmasına izin veren bir atılımı olarak değerlendiriyor. Batı Afrika ülkesindeki sivil toplum grupları ise açıklamanın yapıldığı saatten bu yana halkı protestoya davet ediyor.

Yeni onaylanan yasaya göre Togo cumhurbaşkanı artık meclis tarafından seçilecek. Yeni yasa, seçim kurulu Başkanı Faure Gnassingbe'nin iktidardaki partisinin parlamento koltuklarının çoğunluğunu kazandığını ilan etmesinden kısa bir süre sonra imzalandı.

Oylamadan önce Togo'da özgürlüklere yönelik bir baskı vardı. Hükümet, önerilen yeni yasaya karşı protestoları yasakladı ve muhalefet edenler hakkında tutuklama kararı çıkarttı.

Seçim kurulu, Katolik Kilisesi'nin seçim gözlemcilerini görevlendirmesini yasakladı. Togo'nun medya düzenleyicisi yabancı gazeteciler için akreditasyon sürecini de askıya aldı.

Yeni yasaya göre cumhurbaşkanlığı süresi beş yıldan, altı yıla çıkartıldı ve cumhurbaşkanlığı süresi bir dönemle kısıtlandı. Fakat mevcut Cumhurbaşkanı Gnassingbe'nin görevde geçirdiği yaklaşık 20 yılın sayılmayacağı duyuruldu. Muhalefet ve sivil toplum, Gnassingbe'nin görev süresinin 2025 yılında sona erdiğinde iktidarda kalma olasılığının oldukça yüksek olduğunu görüşünü paylaşıyor.

Togo aynı aile tarafından 57 yıldır yönetiliyor. Faure Gnassingbe, muhalefetin sahte olarak tanımladığı seçimle başa geçmişse de çoğu uluslararası gözlemciye göre bu demokratik bir seçim olmaktan fazlasıyla uzaktı.