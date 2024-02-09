Tohum üreticilerinden belediyelere "yerli ve milli tohum dağıtın" çağrısı

Kaynak: AA
Tohum üreticilerinden belediyelere "yerli ve milli tohum dağıtın" çağrısı
Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, belediyelerin çiftçilere yerli ve milli tohum dağıtması gerektiğini söyledi.

Güler, 2012'de kabul edilen ilgili kanunla belediyelerin kırsal kalkınmayı teşvik etmek, tarımsal altyapıyı geliştirmek, tarımsal projeler ve üretici eğitimleri konusunda geniş görev ve yükümlülükler üstlendiğini hatırlattı.

Güler, yonca tohumu üretiminin son 10 yılda 11 kat arttığını ve 2023'te 4 bin tona ulaştığını belirterek, ithal edilmek istenen 200 ton yonca tohumunun yurt içinden tedarik edilebileceğini söyledi.

Belediyelerin, kamu kurumu niteliğinde meslek üst kuruluşu olan TÜRKTOB'a her zaman ulaşabileceklerine işaret eden Güler, şunları kaydetti:

80 bini aşkın üyemizden 4 bini tohum, fidan, fide ve süs bitkisi firmalarından oluştuğunu, tohumculuk sektörü belediyelerin taleplerini karşılayacak üretime ve altyapıya sahip olduğunu söyledi.

Güler, Belediyelerin çiftçilerimize yerli ve milli tohum dağıtması gerektiğini söyledi. Ayrıca Güler, sektör olarak belediyeler tarafından talep edilecek tohum çeşitlerini ve diğer bitki üretim materyallerini talep edilen miktarda, en uygun sürede ve ithalat değerinden çok daha ekonomik fiyatla yurt içi kaynaklardan karşılamaya hazır olduklarını da dile getirdi.

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