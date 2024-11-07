Tok olduğu halde açlık hissi neden olur? Uzmanlar açıklıyor

Günümüzde birçok insan, tok olduğu halde açlık hissi yaşadığını belirtti. Bu durum, sadece fiziksel açlıkla değil, aynı zamanda psikolojik ve çevresel faktörlerle de ilişkili olabilir.

Uzmanlar, bu karmaşık durumu anlamak ve yönetmek için çeşitli nedenler ve çözümler sundu.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Cansu Arslan, tok olduğu halde açlık hissinin en yaygın nedenlerinden birinin "hedonik açlık" olduğunu belirtti.

Arslan, "Hedonik açlık, biyolojik bir ihtiyaç olmadan, yiyeceklerin tadı, kokusu ve diğer duyusal özellikleri nedeniyle yeme isteği duymaktır. Bu durum, özellikle sosyal medya ve televizyon gibi görsel uyaranların etkisiyle artabilir" dedi.

Bu tür açlık, genellikle yüksek kalorili ve lezzetli yiyeceklerin tüketilmesine yol açar ve obezite riskini artırabilir.

Tokluk ve açlık hissi, vücudumuzdaki hormonlar tarafından düzenlenir.

Diyetisyen Tuğba Yaprak, ghrelin ve leptin hormonlarının bu süreçte önemli rol oynadığını belirtti. Ghrelin, açlık hissini artırırken, leptin tokluk hissini destekler. Ancak, bazı durumlarda bu hormonların dengesi bozulabilir ve kişi tok olduğu halde açlık hissedebilir. Özellikle stres ve uyku düzensizlikleri, ghrelin seviyelerini artırarak açlık hissini tetikleyebilir.

Psikolog Dr. Ayşe Yılmaz, stres ve duygusal yemenin de tok olduğu halde açlık hissine neden olabileceğini vurguladı. Dr. Yılmaz, "Stresli veya duygusal anlarda, insanlar rahatlama ve mutluluk arayışıyla yiyeceklere yönelebilir. Bu durum, özellikle karbonhidrat ve şeker açısından zengin yiyeceklerin tüketilmesine yol açar" dedi. Duygusal yeme, kısa vadede rahatlama sağlasa da uzun vadede kilo alımına ve sağlık sorunlarına yol açabilir.

Yetersiz uyku, açlık hissini artıran önemli bir faktördür. Uyku düzeni bozulduğunda, vücut enerji ihtiyacını karşılamak için daha fazla yiyecek tüketme eğiliminde olabilir.

Dr. Elif Sarıönder Gencer, "Yetersiz uyku, ghrelin seviyelerini artırırken, leptin seviyelerini düşürür. Bu da açlık hissinin artmasına ve tokluk hissinin azalmasına neden olur" dedi. Düzenli ve yeterli uyku, açlık hissini kontrol altında tutmak için önemli.

Çevresel faktörler de tok olduğu halde açlık hissini etkileyebilir. Beslenme uzmanları, düzensiz yeme alışkanlıkları ve sosyal etkilerin bu durumu tetikleyebileceğini belirtti. Özellikle, sürekli atıştırma alışkanlığı ve büyük porsiyonlar, vücudun tokluk sinyallerini doğru algılamasını zorlaştırabilir⁵. Ayrıca, sosyal ortamlarda yemek yeme eğilimi de açlık hissini artırabilir.

Tok olduğu halde açlık hissi, birçok farklı faktörün bir araya gelmesiyle ortaya çıkabilir. Bu durumu yönetmek için dengeli beslenme, düzenli uyku, stres yönetimi ve sağlıklı yeme alışkanlıkları geliştirmek önemli.

Uzmanların önerilerine kulak vererek, bu karmaşık durumu daha iyi anlayabilir ve kontrol altına alabilirsiniz.