Tokat Valiliği açıkladı: Kar nedeniyle eğitime ara verildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tokat Valiliği açıkladı: Kar nedeniyle eğitime ara verildi

Tokat'ta etkili olan kar nedeniyle Valilik'ten eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi yönünde açıklama yapıldı.

Tokat'ta etkili olan kar nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Tokat Valiliği, kar yağışı sebebiyle il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, ilimiz genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 19 Şubat Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

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