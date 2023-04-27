Tokat'ta Behzat Deresi'ne düşen kişi yaralandı

Mustafa E, Parkende Mahallesi'nden geçen Behzat Deresi yanlarına korkuluk yapım çalışması sırasında bir anda dengesini kaybederek dere içindeki beton alana düştü.

Arkadaşları Mustafa E'nin düştüğünü görünce sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.



Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Mustafa E'nin vücudunda kırıklar olduğunu belirledi.



Mustafa E, sedyeyle yukarı çıkarılarak ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. (AA)