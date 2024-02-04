Tokat’ta çatı yangını

Tokat'ın Sulusokak Cemalettin Mahallesi'nde bulunan bir evde sobadan çıkan kıvılcımlar nedeniyle çatı yangını çıktı.

Çatıdan duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin hızlı müdahalesi nedeniyle yangın çevrede bulunan diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, müstakil evin çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.