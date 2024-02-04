Tokat’ta çatı yangını

Kaynak: İHA
Tokat’ta çatı yangını
Tokat'ta bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tokat'ın Sulusokak Cemalettin Mahallesi'nde bulunan bir evde sobadan çıkan kıvılcımlar nedeniyle çatı yangını çıktı.

aw134674-03.jpgÇatıdan duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin hızlı müdahalesi nedeniyle yangın çevrede bulunan diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

aw134674-01.jpgYangında can kaybı yaşanmazken, müstakil evin çatısında maddi hasar meydana geldi.

aw134674-02.jpgYangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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