Tokat’ta eğitime bir gün ara verildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tokat’ta eğitime bir gün ara verildi

Tokat'ta yoğun kar yağışı başladı. Yağışlar nedeniyle 26 Kasım Salı günü okullar tatil edildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarına da idari izin verildi.

Tokat Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Meteoroloji İl Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilerin güncellenmesi ve yeniden değerlendirilmesi sonucunda; 26 Kasım 2024 Salı günü taşımalı eğitimin yanı sıra Tokat il genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

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