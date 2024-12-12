Tokat’ta feci kaza: Park halindeki araç 200 metreden aşağı uçtu

Bayram Kale Tokat/ Yeniçağ

Park halindeyken kayarak yaklaşık 200 metre aşağı uçan araçta, bulunan iki kişiden S.G. kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. S.G. isimli kişi hemen çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi hızla sevk edilirken, ağır şekilde yaralanan O.M.’yi kurtarmaya çalıştı. O.M., bacağından ağır yaralanmıştı ve sürünerek araçtan uzaklaşmayı başardı.

ARAÇ ALEV ALARAK YANMAYA BAŞLADI

Bacağından ağır yaralanan O.M.’nin aracın yanından sürünerek ayrılmasından kısa bir süre sonra araç alev alarak yanmaya başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından O.M. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, O.M.’nin bacağında kırık olduğu tespit edildi. SG’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisler kaza nedenin öğrenmek için soruşturma başlattı.