Tokat’ta iki kişide görüldü! Hemen tedavi altına alındı

Tokat’ta iki kişide görüldü!

Son bir hafta içinde vücutlarına yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan bu iki kişi, Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’ne başvurdu. Hastaların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

1 Ocak - 7 Ağustos tarihleri arasında, vücutlarına kene yapıştığı için Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü ve acil servisine toplam 550 kişi başvurdu. Bu hastalardan 52’si tedavi edilip taburcu edilirken, 13 hasta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Halen iki kişinin tedavisi devam ediyor.