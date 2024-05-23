Tokat'ta IŞİD’e finans sağlayan Iraklı 2 kişi tutuklandı

Tokat’ta emniyet ekiplerince, IŞİD terör örgütünün kentte eylem ve faaliyetlerinin tespit ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında terör örgütüne para transferi yaptıkları belirlenen Irak uyruklu S.H.N.N., S.B.M.M. ve O.T.A.A.'nın adreslerine operasyonlar düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 30 bin 306 ABD doları, 100 Avustralya doları, 160 bin lira ve 138 bin 500 lira değerinde altın bulundu.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.H.N.N. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, S.B.M.M. ve O.T.A.A. ise “örgüt üyeliği ve terörizmin finansmanı önlenmesi hakkında kanununa muhalefet” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.