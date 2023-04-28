Tokat’ta odun yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde rampa yukarı çıkan odun yüklü tır devrildi, kazada sürücü yaralandı.

Tokat’ta odun yüklü tır devrildi: 1 yaralı

İHA'nın haberine göre, Niksar-Ünye karayolunda meydana gelen kazada Ünye istikametine seyir halinde olan M.D. idaresindeki 60 ACU 777 plakalı odun yüklü tır, rampa yukarı çıkarken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik yükseklikten aşağı yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken, tırın yol kenarına devrilmesi yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

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