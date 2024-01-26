Tokat’ta otomobil devrildi: 3 yaralı

Kaza, Turhal ilçesinin Albayrak bölgesinde saat 17.30 civarında gerçekleşti. Hayrettin Ataker (66) yönetimindeki 60 ABD 008 plakalı otomobil, Amasya’dan Tokat yönüne doğru seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı ve devrildi. Kazada, sürücü Hayrettin Ataker ile araçta bulunan Şükrüye Ataker (64) ve Neslihan Ataker (46) yaralandı. Kaza yerine hemen polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.



Kazayla ilgili olarak bir inceleme başlatıldı.