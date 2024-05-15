Tokat'ta otomobil park halindeki TIR’a çarptı.1 ölü

Kaynak: DHA
Tokat'ta otomobil park halindeki TIR’a çarptı.1 ölü
Tokat'ta TIR’a arkadan çarpan otomobildeki Şükrü Ünlü (73) yaşamını yitirdi. Yaşanan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

D-100 kara yolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana gelen olayda, Muzahattin Ünlü (54)'nün kullandığı 60 KR 684 plakalı otomobil, yol kenarına park edilen Adem Koçoğlu’nun kontrolündeki 51 ABY 383 plakalı TIR’ın dorsesine çarptı.

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Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Ünlü yaralanırken, araçta sıkışıp kalan ağabeyi Şükrü Ünlü hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Muzahattin Ünlü Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemelerden sonra Şükrü Ünlü’nün cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. TIR şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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