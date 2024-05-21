Tokat’ta karşı şeride uçan otomobil dehşet saçtı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tokat’ta karşı şeride uçan otomobil dehşet saçtı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil sürücüsü karşı şeride geçerek bir kamyona çarptı. Kazada, aynı araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde 12.30 sıralarında Erbaa D-100 karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Yeni Mahalle bölgesinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Erbaa'dan Niksar yönüne doğru seyreden 55 ZB 008 plakalı M. Ç. (66) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkıp karşı şeride geçti. Karşı şeritten Erbaa yönüne ilerleyen A. Ö. (25) idaresindeki 07 AIJ 746 plakalı Ford marka kamyona çarpan otomobilde büyük bir hasar meydana geldi.

Kazada, otomobilin yolcusu Gülseren Çağman (63) araç içinde sıkışarak yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan sürücü M. Ç., Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı, yakındaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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