Tokat'ta otomobilin çarptığı yaya öldü

Kaynak: DHA
Tokat'ta otomobilin çarptığı yaya öldü

Tokat'ın Zile ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Sadık Bozdemir (23), hayatını kaybetti.

Tokat'ın Zile ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Sadık Bozdemir (23), hayatını kaybetti. Kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Zile ilçesi Minare-i Sagır Mahallesi, Şeyh Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sadık Bozdemir'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Bozdemir ağır yaralanırken, sürücü ise kaza yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bozdemir, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Zile Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bozdemir'in cenazesi otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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