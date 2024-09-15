Tokat’ta peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: DHA
Tokat’ta peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi

Tokat'ta polis ekipleri yaptıkları operasyonda peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri kente uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen 3 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda S.A., E.N. ve N.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli büyüklüklerde peçeteye emdirilmiş 24 bin 144 içimlik sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ile 11 adet sentetik ecza hap, 0,10 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele bulundu.

Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin sonrasında çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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