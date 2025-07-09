Tokat’ta sır gibi kayıp! Oyun oynamaya diye çıktı, 7 yıldır haber yok!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tokat’ta sır gibi kayıp! Oyun oynamaya diye çıktı, 7 yıldır haber yok!

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde, kaybolduğunda 3,5 yaşında olan Evrim Atış'tan tam 2 bin 556 gündür haber alınamıyor.

Evrim Atış, 10 Temmuz 2018 tarihinde annesi Dilek Atış tarafından yayladaki çadır önüne kardeşi ile oyun oynaması için bırakılmış kısa bir süre sonra da kayboldu. Kendi imkânlarıyla kızlarını bulamayan aile durumu jandarmaya bildirdi.

Tokat’ta sır gibi kayıp! Oyun oynamaya diye çıktı, 7 yıldır haber yok!

Olay yerine sevk edilen Jandarma ve AFAD ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışmaları yürütse de hiçbir ize rastlanılmadı. Kayıp olayının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesiyle anne Dilek Atış ve baba Burhan Atış tutuklandı.

Tokat’ta sır gibi kayıp! Oyun oynamaya diye çıktı, 7 yıldır haber yok!

Baba Atış, kızının traktör kazasında öldüğünü ve kendi babasının mezarına gömüldüğünü ileri sürmüş, mezarda herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Anne Dilek Atış ise farklı tarihlerde verdiği çelişkili ifadeler nedeniyle tutuklandı.

Tokat’ta sır gibi kayıp! Oyun oynamaya diye çıktı, 7 yıldır haber yok!​​​​​​​

Anne Dilek Atış 109 gün tutuklu kaldıktan sonra 8 Kasım 2018'de, baba Burhan Atış ise 165 gün sonra 4 Ocak 2019'da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aradan geçen 7 yıla rağmen Evrim'den hiç bir haber alınamadı.

Tokat’ta sır gibi kayıp! Oyun oynamaya diye çıktı, 7 yıldır haber yok!

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