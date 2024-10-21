Tokat'ta takla atan milyonluk Audi hurda yığınına döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tokat'ta takla atan milyonluk Audi hurda yığınına döndü

Tokat'ta, D-100 karayolu Sarıyazı köyü yakınlarında meydana gelen kazada, kontrolden çıkan milyonluk Audi otomobil takla atarak hurdaya döndü.

Edinilen bilgilere göre, F.Ş. yönetimindeki 60 DJ 060 plakalı Audi marka araç, yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Lüks otomobil, takla atarak ters döndü ve yol kenarında durdu. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu tür kazalar, sürücülerin dikkatli olması ve hava koşullarına uygun şekilde araç kullanmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

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