Tokat'ta takla atan milyonluk Audi hurda yığınına döndü

Edinilen bilgilere göre, F.Ş. yönetimindeki 60 DJ 060 plakalı Audi marka araç, yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Lüks otomobil, takla atarak ters döndü ve yol kenarında durdu. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu tür kazalar, sürücülerin dikkatli olması ve hava koşullarına uygun şekilde araç kullanmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.