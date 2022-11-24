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Tandır fırını iki katlı ahşap evi yaktı

Tokat’ın Zile ilçesinde tandır fırınında başlayan yangın iki katlı ahşap evin yanmasına neden oldu. Evde maddi hasar oluştu.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 07:43
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Tokat’ta tandır fırını iki katlı ahşap evi yaktı

Tandır fırını iki katlı ahşap evi yaktı
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İHA'nın haberine göre,  Zile ilçesi Orta Mahalle'de bulunan iki katlı evde çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin yükseldiği yangın paniğe neden oldu. 

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın tarihi evlere sıçramadan söndürüldü. İlk belirlemelere göre tandır fırınından çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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