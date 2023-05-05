Tokat'ta tek katlı evde yangın

İHA'nın haberine göre, Yangın, Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Zovallıçukur köyünde meydana geldi. F.E.’ye ait olan evde gece saat 02:00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında ev sakinleri büyük panik yaşadı. Köyde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası yangın söndürüldü. Yangın da yaralanan olmazken tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.